КОМПЛЕКТ DS-1800/2100-20

Двухдиапазонный усилитель сигнала в стандарте 2G GSM1800, 3G UMTS2100, 4G LTE1800. Усиление 75±3. Мощность до 100 мВт.

Двухдиапазонный репитер усиливает сигнал сотовой связи операторов MTC, МегаФон, Теле2 и Билайн в стандартах 2G GSM1800, 3G UMTS2100, 4G LTE1800. В комплекте с усилителем идут две антенны внешняя (панельная) и внутренняя (штыревая). Так же имеется возможность установить дополнительную внутреннюю антенну. В такой комплектации устройство обеспечивает прием сигнала на площади до 800 м² (в одном помещении, при отсутствии преград). При наличии факторов, мешающих распространению сигнала (препятствия, сторонние излучения и т.д.), зона покрытия будет меньше. Дисплей на усилителе помогает правильно установить антенную систему при монтаже и контролировать параметры усиления. Если при установке или использовании устройства произошла ошибка, это отобразится на дисплее.

Ключевые преимущества комплекта усиления:

- Дисплей для контроля параметров и упрощения установки системы усиления

- Smart (Смарт) режим — автоматическая корректировка усиления и мощности репитера

- Автоотключение мощности — функция, исключающая возникновение помех в работе базовых станций из-за использования репитера.

Комплектация:

Усилитель мощности сигнала DS-1800/2100-20;

Антенная система (внешняя-панельная, направленная с кабелем 20м SMA-тип, вилка; внутренняя-штыревая, с регулировкой угла до 90°);

Комплект крепежа;

Адаптер питания;

Паспорт изделия.

Инструкция по эксплуатации.